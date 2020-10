Trump vs Biden : Nancy Pelosi "dansant" à Chinatown ? Une fausse info qui resurgit

La meilleure défense, c'est l'attaque. Et Donald Trump le sait bien. Lors du débat qui l'opposait à Joe Biden ce jeudi 22 octobre, le président américain a accusé la démocrate Nancy Pelosi d'avoir "dansé" dans les rues du quartier chinois de San Francisco, en pleine pandémie. Un argument qu'il a déjà mis plusieurs fois sur la table depuis le mois d'avril, évoquant alors des "fêtes" ou des "rassemblements" autour de l'élue. Et qui lui permet à chaque fois d'éviter les critiques sur sa gestion du coronavirus.

Cette petite phrase lancée par le candidat à sa réélection a attisé la curiosité des téléspectateurs qui suivaient le dernier face à face avant l'élection du 3 novembre . Sur les réseaux sociaux, chacun a demandé les photos et les vidéos de cet événement. Si bien que sur Twitter, les mots "Pelosi" et "Chinatown" ont été publiés près de 10.000 fois dans la nuit. Deux occurrences qui ont également atteint un pic de recherche sur Google. De quoi supposer que les images de la scène en question émergent rapidement. De fait, la visite de Nancy Pelosi le 27 février dernier avait été suivie par de nombreux médias. Problème : aucune preuve de pareille "danse" ne se retrouve sur le web.

En réalité, l'ambiance de ce déplacement se révèle bien plus grave. On est à ce moment-là au tout début de la pandémie qui s'apprête à paralyser la planète entière. Et, comme en France, la communauté asiatique devient la cible d'attaques xénophobes. Les commerces sont boycottés, chacun est regardé de travers. Un phénomène encore plus visible aux États-Unis, où le président ne cesse de parler de "virus chinois". Or, comme le montre cette étude, ce type de "langage discriminatoire" a eu un "réel impact sur la façon dont les Américains perçoivent les Asiatiques aux États-Unis".

Parmi les victimes de cette discrimination : les magasins du quartier chinois de San Francisco. En témoigne, entre autres, ce patron d'un commerce qui disait perdre entre 500 et 800 dollars par jour "à cause du racisme anti-asiatique".