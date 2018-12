Tsunami : des pluies diluviennes gênent les sauveteurs

Le tsunami survenu en Indonésie samedi 22 décembre 2018 a fait plus de 400 morts, 160 disparus et 1 500 blessés. Certains endroits n'ont pas encore vu de secouristes ni d'aides humanitaires. Une course contre la montre est alors organisée pour atteindre ces zones reculées. Les autorités travaillent à maintenir la population loin des côtes. Les très mauvaises conditions météorologiques pourraient provoquer un nouveau glissement de terrain sur les flancs du volcan avec le risque d'un nouveau tsunami.



