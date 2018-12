Tsunami en Indonésie : le choix cornélien d’un pêcheur qui a perdu sa mère et son nouveau-né

Lorsque la vague a déferlé dans son village, sur la côté de l’île, l’homme se trouvait alors chez lui. Il venait de s’assoupir, quand un mur d’eau a détruit en un rien de temps les murs de sa maison.





Face à l’eau qui commençait à monter, il s’est alors précipité au chevet de sa mère de 70 ans et de son fils d’un an, qui dormait ensemble, selon le récit de l’AFP. Mais au même moment, il a vu que son épouse était sur le point de se noyer. Le jeune père est alors arrivé à la rattraper et à la mettre en sécurité, sans pouvoir en faire de même pour le reste de sa famille.