Indonésie : les habitants de Palu prennent la fuite

Entassés dans des camions, dans leurs voitures, sur leurs scooters, les habitants de la ville de Palu tentent de fuir à tout prix. Plus de 17 000 personnes ont perdu leurs maisons. On peut lire sur les visages des survivants l'épuisement. Tous espèrent trouver un toit chez des proches ou un peu de vivres dans un centre d'accueil ce mardi 2 octobre.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.