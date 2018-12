Tsunami en Indonésie : les images choc d’un concert pop submergé par la vague

Sur la plage du Tanjung Lesung Bay à l'extremité occidentale de l'île de Java, la soirée semblait se passer à merveille pour les fans du groupe de pop indonésien "Seventeen". Mais le concert s’est transformé en cauchemar. Comme le montre une vidéo postée sur les réseaux sociaux, une vague du tsunami survenu samedi soir a tout englouti sur son passage, emportant avec elle personnes et matériel. "Nous avons vu des centaines de spectateurs disparaître sous la vague", a raconté dimanche Nono, touriste de Bekasi cité par l'agence de presse Antara. Sur les images, on peut voir le groupe - très connu en Indonésie- chanter face à son public … jusqu’à ce que la scène se dérobe et que des cris d'horreur se mettent à fuser.