Tsunami en Indonésie : quel est le bilan ?

Ce 25 décembre 2018, le bilan du tsunami qu'a subi les îles de Java et Sumatra est monté à 429 morts, 1 500 blessés et 154 personnes disparues. Les recherches se poursuivent activement. Les habitants ont peur de revivre les événements avec le maintien de l'alerte forte marée.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/12/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.