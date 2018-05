Tuerie dans un lycée au Texas : que s'est-il passé ?

Fervent défenseur du second amendement de la Constitution, qui défend le droit des Américains à porter une arme à feu, Donald Trump avait rapidement réagi, laissant entendre que "les premières informations étaient mauvaises". Plus tard dans la journée, le président américain a condamné "une attaque absolument horrible" et s'est dit déterminer "à tout faire pour protéger les étudiants, sécuriser les lycées et garder les armes loin des personnes dangereuses." Sa femme Melania Trump a de son côté écrit être "de tout cœur avec Santa Fé et tout le Texas".