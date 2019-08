Tuerie de masse à El Paso : un footballeur appelle en plein match les membres du Congrès à faire cesser les violences par armes à feu

Une prise de position politique forte. Alejandro Bedoya, un footballeur américain des Philadelphie Union jouait dimanche soir, face à l'équipe de Washington D.C United. Un match pas franchement comme les autres pour le milieu de terrain, originaire du New Jersey, car il se jouait au lendemain des tueries d'El Paso et Dayton qui ont fait 29 morts et de nombreux blessés.