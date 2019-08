Tuerie d'El Paso : la police demande de l'aide pour retrouver le mystérieux héros du supermarché Walmart

El Paso cherche un de ses héros. Le 3 août dernier, un homme armé d'un fusil d'assaut a ouvert le feu aux abords et dans les rayons d'un hypermarché Walmart, faisant 22 morts et une vingtaine de blessés. Moins de deux semaines après cette tuerie de masse, l'une des plus importantes perpétrées sur le sol américain ces 25 dernières années, la police du Texas a émis un appel à témoins jeudi 15 août pour retrouver un inconnu, présenté comme "un héros", pour avoir sauvé plusieurs vies. Afin de pouvoir identifier l'homme en question, les autorités locales ont diffusé une photo d'une caméra surveillance sur les réseaux sociaux.