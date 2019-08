Tueries de masse : Trump condamne les jeux vidéo et le racisme mais reste figé sur le contrôle des armes

Le milliardaire Républicain a tout d’abord adressé ses condoléances à "la communauté mexicaine", visée par le tireur d’El Paso, une ville texane à la frontière du Sud, ainsi qu'aux proches des victimes. De quoi le pousser à appeler à "l’union nationale" pour "condamner la haine et la suprémacie blanche d'une seule voix". Une demande qui répond aux critiques qui fusent depuis samedi. Alors qu'il a maintes fois été accusé de racisme, notamment par ses opposants politiques, il a, sans surprise, été la cible de nombreux élus démocrates qui l'accusent d’avoir "attisé" le nationalisme blanc avec sa rhétorique anti-immigration.





En retour, Trump, qui a qualifié les fusillades de "crimes contre l'humanité", assure donc vouloir agir contre les personnes "consommées d'une haine raciste". Une haine qui "dévore les âmes et détruit les cœurs". Et ce, non pas en contrôlant les armes - il est soutenu par le puissant lobby américain des armes à feu, la NRA, opposé au moindre regard sur le port d'armes, et ne s’en est d’ailleurs jamais caché -, mais en s’attaquant au rôle que joueraient internet et les jeux vidéo dans la fomentation des fusillades. Car, selon lui, "ce sont ces personnes qui mènent aux actes violents, et non pas les armes."

Depuis l’une des salles de réception, le président a insisté sur son désir "d’arrêter l'idéalisation de la violence dans notre société". Et ce en s’y prenant d’abord à internet, qui aurait le pouvoir de "radicaliser" des "esprits perturbés". Une responsabilité qui serait partagée avec des jeux vidéo "atroces et sinistres". "Il est trop facile aujourd'hui pour les jeunes en difficulté de s'entourer d'une culture célébrant la violence", a-t-il ainsi plaidé.