Tueries de masse d'El Paso et Dayton : qui sont les 31 victimes ?

Ils faisaient du shopping, flânaient en ville ou profitaient d'une soirée entre amis. Trente-une personnes ont été tuées lors de deux fusillades aux États-Unis ce week-end, qui ont aussi fait plus de 50 blessés. À El Paso au Texas, un homme armé d'un AK-47 a ouvert le feu samedi 3 août aux abords et dans les rayons d'un hypermarché Walmart, faisant 22 morts et une vingtaine de blessés. Treize heures plus tard, à Dayton dans l'Ohio, un individu a ouvert le feu dans un quartier animé du centre-ville dimanche 4 août après 1h du matin, tuant 9 personnes et en blessant 27 autres, avant d'être abattu par les forces de l'ordre.