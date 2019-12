Tunisie : des centaines de Tunisiennes manifestent contre les violences faites aux femmes

Alors que la "loi 58", votée en 2017 est censée protéger les femmes des agressions sexuelles et du harcèlement, la situation n’évolue pas en Tunisie. La manifestation de samedi répondait à l’appel d’une cinquantaine d’ONG locales, qui réclamaient la fin de l’impunité des auteurs de violences faites aux femmes, et la "vraie mobilisation des autorités".

Plus récemment, un rappeur a été arrêté après avoir appelé au viol d’une chroniqueuse télé dans une de ses chansons. Un cas supplémentaire de "banalisation de la violence du discours de haine" contre les femmes, s’inquiète Yosra Frawes, présidente de l’association tunisienne des femmes démocrates dans les colonnes du Monde . Le rappeur en question a été arrêté, mais continue de recevoir le soutien de la communauté artistique et parmi les jeunes, générant une "impunité", selon une activiste du mouvement #EnaZeda.

Pour Yosra Frawes, il manque "une réelle prise de conscience politique" en Tunisie. "La question des budgets pour l’application de la loi sur les violences ne figure pas dans la nouvelle loi de finances, et le nouveau chef du gouvernement n’a pas écouté les femmes, ni évoqué l’égalité des sexes et la parité dans ses pourparlers concernant le gouvernement", explique-t-elle au Monde.

Même si les agressions sexuelles sont punies par la loi, et que, depuis juillet 2017, le harcèlement sexuel dans les lieux publics est passible d’un an de prison et de 3000 dinars –soit environ 950 euros- d’amende, les femmes portent rarement plainte en Tunisie. Le gouvernement quant à lui a réagi fin octobre, lançant une campagne de sensibilisation sur le harcèlement dans les transports en commun visant à encourager les témoignages.