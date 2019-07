Tunisie : Emmanuel Macron se rendra aux funérailles du président Essebsi

Le président Emmanuel Macron sera présent samedi 27 juillet aux funérailles de son homologue tunisien Béji Caïd Essebsi, décédé jeudi à l'âge de 92 ans. En congés au fort de Brégançon, le chef de l'Etat fera le déplacement jusqu'à Tunis pour saluer la mémoire du président tunisien, "un dirigeant courageux" et un "ami" de la France. Emmanuel Macron se rendra donc au palais présidentiel de Carthage pour assister à la cérémonie officielle et échanger avec le président par intérim, Mohammed Ennaceur. Sept jours de deuil national ont été décrétés dans le pays et une élection anticipée doit être organisée rapidement.