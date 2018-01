Tunisie : immersion avec les forces spéciales anti-terroristes

Le président de la République Emmanuel Macron est arrivé ce mercredi en Tunisie. Il s'agit d'une visite d'État consacrée au renforcement des liens économiques, diplomatiques, mais aussi sécuritaires entre les deux pays. En mars 2015, vingt-deux personnes avaient été tuées dans un attentat contre le musée du Bardo à Tunis. Depuis cette attaque, le risque terroriste n'a pas disparu. La police et les forces spéciales tunisiennes s'entraînent donc régulièrement et veulent renforcer la coopération avec la France pour améliorer davantage la situation sécuritaire en Tunisie.



