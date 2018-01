Tunisie : la contestation populaire ne faiblit pas

Des milliers de manifestants ont défilé depuis le lundi 8 janvier 2018 dans plusieurs villes tunisiennes. Ils protestent contre les nouvelles mesures d'austérité et la hausse des prix, notamment celle des carburants. Les affrontements ont déjà fait un mort. Et plus de trois cents manifestants ont été arrêtés. L'armée est déployée dans plusieurs villes du pays.



