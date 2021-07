Tunisie : le ministre de la Santé limogé en plein pic de contamination

Des hôpitaux engorgés, des médecins qui pleurent au téléphone ou encore des pénuries d'oxygène... L'addition est salée pour le ministre de la Santé tunisien qui a été limogé, mardi soir, en plein regain de la crise sanitaire. Son départ coïncide avec le premier jour d'une campagne de vaccination exceptionnelle ouverte à tous les adultes pour la plus importante fête musulmane - l'Aïd al-Adha. Dans un communiqué lapidaire, le chef du gouvernement tunisien Hichem Mechichi a décidé de remercier le ministre de la Santé Faouzi Mehdi sans expliquer les raisons de ce limogeage. Il s'agit d'un nouveau coup porté au gouvernement qui est déjà affaibli par des tensions.

Hichem Mehdi est à l'origine de l'ouverture temporaire de la vaccination à tous les Tunisiens de plus de 18 ans pendant deux jours mardi et mercredi. Cette ouverture a entraîné une ruée dans les 29 centres de vaccination concernés. Au menu : des scènes de bousculades et de nombreuses déceptions face à l'épuisement rapide des doses disponibles. Le quotidien local La Presse de Tunisie n'hésite pas à parler d'un"fiasco".

Alors que de nombreuses personnes ont été laissées sur le carreau, le ministère de la Santé avait annoncé plus tôt dans la journée qu'il la poursuivrait "pendant les prochains jours" avant de restreindre l'accès à la vaccination aux plus de 40 ans dès mercredi pour éviter de nouvelles cohues. Le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, deviendra ministre de la Santé par intérim, dans un gouvernement déjà affaibli par le départ de nombreux ministres non remplacés après un remaniement resté inabouti.