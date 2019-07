Tunisie : plus de 80 migrants disparus après un naufrage

Quatre survivants, trois Maliens et un Ivoirien, ont été secourus par la Garde nationale maritime, alertée par des pêcheurs. L’Ivoirien secouru est décédé jeudi à l’hôpital et un des Maliens est toujours hospitalisé en réanimation, ont précisé le Croissant-Rouge et un responsable local de la Garde nationale maritime.





"La mort de 80 migrants est à craindre, plus d'information est nécessaire pour confirmer ce qui est arrivé et le nombre exacte de disparus," a de son côté tweeté jeudi Flavio Di Giacomo, un porte-parole de l'Organisation internationale des migrations. Selon un communiqué de la présidence du gouvernement tunisien, le Premier ministre Youssef Chahed avait assuré mercredi, lors d'une visite à Zarzis, que "la question des réfugiés et des migrants ne relève pas de la responsabilité de la République tunisienne" mais que "tous les pays doivent en assumer la responsabilité". Ces dernières semaines, des dizaines de candidats à l'exil tentant de rallier l'Italie depuis l'ouest de la Libye ont été secourus au large de la Tunisie.