Turquie : nouveau bilan de 24 morts après le déraillement d'un train

24 personnes ont été tuées et une centaine d'autres blessées, ce dimanche dans le déraillement d'un train de passagers dans la région de Tekirdag, dans le nord-ouest de la Turquie, selon un bilan réévalué par le vice-Premier ministre Recep Akdag. Le train transportait 360 passagers en provenance de Kapikule, à la frontière bulgare lorsque l'accident a eu lieu. Six de ses voitures ont quitté les rails à proximité du village de Sarilar. Plus de 100 ambulances ont été dépêchées sur les lieux, selon TRT Haber. L'armée turque a pour sa part indiqué dans un communiqué avoir envoyé plusieurs hélicoptères sur le site de l'accident.





"L'accident s'est produit en raison de mauvaises conditions climatiques", a expliqué le gouverneur de la région Mehmet Ceylan. La pluie, qui est tombée ces derniers jours, a rendu les terres très meubles. Si bien que le sol a pu se dérober sous les rails.