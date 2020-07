Sainte-Sophie : basilique, mosquée, musée... une histoire mouvementée en 4 dates clés Des personnes qui visitent le musée Sainte-Sophie le 26 juin 2020 à Istanbul. Photo prise le 26 juin 2020 − Ozan KOSE / AFP

CONTROVERSE - Le Conseil d'Etat turc s'est réuni ce jeudi pour décider du sort de Sainte-Sophie. Le président Erdogan soutient activement une reconversion du musée en mosquée. LCI fait le point sur l'histoire de ce bâtiment emblématique.

La décision de la haute juridiction administrative turque sera connue dans un délai de quinze jours. Elle s'est réunie ce jeudi pour trancher si Sainte-Sophie, actuellement un musée, devait se voir reconvertie en mosquée. Le cas échéant, des tensions pourraient naître, tant les avis sont partagés quant à l'avenir de ce bâtiment. Une construction devenue, au fil de sa longue et riche histoire, un véritable symbole.

27 décembre 537 : inauguration de Sainte-Sophie

La basilique Sainte-Sophie voit le jour au VIe siècle sur une demande de Justinien. L'empereur souhaite une nouvelle basilique qui témoigne de sa gloire et de la grandeur de Constantinople, "la nouvelle Rome". Durant cinq ans, les architectes Anthémios de Tralles et Isidore de Millet, appuyés par 10.000 ouvriers, travaillent sur cet ambitieux projet. Le 27 décembre 537, la basilique de la Sainte-Sagesse, plus communément appelée Sainte-Sophie en Occident, est inaugurée. De briques et de marbre, elle est particulièrement remarquable pour son imposante coupole de 55 mètres de haut. Devant l'ouvrage, Justinien ne pourra s'empêcher de s'exclamer orgueilleusement : "Gloire à Dieu qui m'a jugé digne d'accomplir cet ouvrage. Je t'ai surpassé, ô Salomon !"

29 mai 1453 : la transformation en mosquée

En près de 1000 ans d'existence, la basilique Sainte-Sophie devient l'un des plus grands symboles du christianisme et du monde religieux en général. Elle connaît quelques mésaventures avec plusieurs écroulements partiels (en 558 et 1347 notamment) qui nécessitèrent plusieurs renforcements et restaurations. Le 29 mai 1453, les Ottomans prennent Constantinople. Le soir même, le sultan Mehmet II se rend dans la basilique et donne l'ordre de la transformer en mosquée. Par la suite, plusieurs minarets seront ainsi ajoutés. Au fil des ans, l'édifice s'enrichi au gré des donations des sultans.

1935 : Sainte-Sophie devient un musée

Mustafa Kemal Atatürk, fondateur et premier président de la République de Turquie, décide en 1935 de convertir de nouveau l'emblématique édifice. En 1935, voulant "l'offrir à l'humanité", il décide d'en faire un musée. Aujourd'hui, le monument est l'un des sites de Turquie les plus visités et accueille plus de 3,5 millions de personnes chaque année. Le bâtiment demeure un véritable symbole à la croisée des cultures.

10 avril 2015 : première lecture du Coran en 85 ans

Dès son arrivée au pouvoir en 2003, le président Erdogan ne cache pas sa volonté de transformer de nouveau Sainte-Sophie en mosquée. Rapidement, il tente d'y réinstaurer plusieurs activités liées à l'Islam. En avril 2015, une nouvelle étape est franchie. Lors d'une cérémonie sur "l'amour du Prophète", l'imam Ali Tel procède à une lecture du Coran. Un événement qui n'avait pas eu lieu dans l'édifice depuis 85 ans. Trois ans plus tard, le président lui-même y a fait la lecture d'un verset du Coran. La possible reconversion en mosquée de Sainte-Sophie s'inscrirait finalement dans la continuité d'un processus entamé depuis une quinzaine d'année. Pour autant, jusque-là et malgré plusieurs procédures, la justice turque a systématiquement rejeté cette possibilité. L'issue pourrait, cette fois, se révéler différente...