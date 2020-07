Ex-basilique Sainte-Sophie bientôt transformée en mosquée : à quoi joue Erdogan ?

Guillaume Perrier : Sainte-Sophie représente énormément de choses en Turquie. C’est 1 500 ans d’histoire, un haut lieu de la chrétienté et de la culture grecque et orthodoxe. Pendant mille ans, Sainte-Sophie était une basilique, ensuite elle est devenue une mosquée en 1453 lors de la prise de Constantinople par Mehmet II. Puis en 1935, Mustafa Kemal Atatürk la transforme en musée dans le souci de rendre ce monument multi-communautaire et laïque. Mais Sainte-Sophie a toujours été politique. Elle fait l'objet de batailles, d'enjeux de pouvoir... ces tensions sont aussi anciennes que son existence. Avec cette décision, Erdogan est dans une logique de conquête. En 1453, le Sultan Mehmet entre en cheval à l’intérieur de Sainte-Sophie, la convertissant ainsi en mosquée, c’était alors un choc des civilisations. Erdogan veut aujourd’hui rejouer cette logique. Ce vendredi, son discours officiel aura lieu à 20h53... "2053", soit une date clé de l’avenir de la Turquie puisqu'elle représente les 600 ans de la prise de Constantinople.

Faut-il y voir une manière, pour lui, d'afficher son pouvoir ?

G.P : A mon sens, il révèle surtout sa dérive autoritaire. Avant, Erdogan était pro-européen et occidental, et maintenant, il se montre autoritaire, anti-occidental, et toute sa politique se base là-dessus. Il s’adresse à son électorat, ultra-conservateur, qui réclamait depuis longtemps cette transformation. Il est important d’avoir conscience de la dimension nationale de cette décision. Chaque année, lors de la fête de la chute de Constantinople, le 29 mai, des groupes font pression pour que le statut de Sainte-Sophie soit modifié. Toute l’aile pro-occidentale a toujours refusé de toucher à ce symbole et Erdogan lui-même a longtemps refusé. Mais avant d'être président, il faut rappeler qu'il était un jeune militant islamiste enflammé. Il ne fait finalement qu’appliquer le souhait de son électorat traditionnel le plus radical. Cette année, on l’a particulièrement ressenti dans un discours le 29 mai qui se voulait très nationaliste et anti-grec. Mais à l'exception de cet électorat, les Turcs sont contre cette transformation ou s'en moquent car nombreux sont ceux qui ne voient pas l'intérêt de toucher à ce symbole.