Turquie : des inondations inédites font au moins 27 morts, Erdogan se rend sur place

En effet, d'après l'agence gouvernementale responsable des catastrophes naturelles (Afad), 25 personnes sont mortes dans la province de Kastamonu, située au bord de la mer Noire, et deux dans celle, voisine, de Sinop. Des personnes sont toujours portées disparues, tandis qu'une vaste opération de recherche et de sauvetage se poursuit.

Le niveau de l'eau est monté jusqu'à quatre mètres dans certaines villes, et des rues entières se sont transformées en torrents charriant des voitures et toutes sortes de débris. "Jamais de ma vie je n'avais vu une telle chose", a confié un sinistré à l'agence de presse étatique Anadolu. "L'eau est montée plus haut que nos fenêtres, a brisé notre porte et même le muret de notre jardin."

Des villageois ont dû se réfugier sur les toits de leurs maisons en attendant d'être hélitreuillés, pendant que 45 patients d'un hôpital de la région côtière de Sinop étaient évacués. Des ponts routiers se sont également effondrés après des glissements de terrain, compliquant la tâche des secours qui vont voir les précipitations se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine.