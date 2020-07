Sainte-Sophie transformée en mosquée : Erdogan balaie les condamnations internationales

"Nous avons pris cette décision non pas par rapport à ce que les autres disent mais par rapport à nos droits, comme nous l'avons fait en Syrie, en Libye et ailleurs". Recep Tayyip Erdogan s'est justifié de la transformation de Sainte-Sophie en Mosquée après la décision du Conseil d'Etat. Face aux critiques, le président turc a aussi fustigé "ceux qui ne bronchent pas contre l'islamophobie dans leurs propres pays" et "attaquent la volonté de la Turquie d'user de ses droits souverains".

D'abord basilique puis mosquée, Sainte-Sophie avait été convertie en musée en 1934 par Mustafa Kemal, soucieux de "l'offrir à l'humanité". La haute autorité administrative turque a rendu sa décision le 10 juillet et officialisé la révocation de cette mesure gouvernementale de l'époque. Elle sera ouverte aux prières musulmanes en tant que mosquée à partir du vendredi 24 juillet. De nombreux pays ont critiqué cette prise de position. La Grèce a condamné "avec la plus grande fermeté" ce revirement. La ministre de la culture, Lina Mendoni, a dénoncé une "provocation envers le monde civilisé". Elle s'est également désolée que "le nationalisme dont fait preuve le président Erdogan ramène son pays six siècles en arrière". La France "déplore" la décision quand les Etats-Unis se disent "déçus". De son côté, le conseil œcuménique des Eglises a fait part de son "chagrin" et de sa "consternation".