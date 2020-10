Géopolitique, diplomatie... aux origines de la crise entre Emmanuel Macron et Recep Tayyip Erdogan

Des controverses aux injures. Les relations entre Emmanuel Macron et Recep Tayyip Erdogan semblent avoir atteint le point de non-retour ces derniers jours, le président turc mettant en cause "la santé mentale" de son homologue en raison de ses propos sur les caricatures et l'islam. Une polémique de plus entre les deux hommes, qui ne sont jamais parvenus à trouver un terrain d'entente. Et ce, depuis 2017.

Quand Emmanuel Macron prend les rênes de l'Elysée, le dossier Turquie est déjà épineux. En cause : la reconnaissance du génocide arménien en 2001, et le refus d'intégrer Ankara à l'Union européenne. Après des mois de tensions, le conflit prend une autre tournure en 2019 quand Emmanuel Macron dénonce l'état de "mort cérébrale" de l'Otan. Recep Tayyip Erdogan l'avait en retour invité à "examiner sa propre mort cérébrale".