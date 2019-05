Turquie : Istanbul bouclée pour le 1er-Mai, des arrestations pour avoir bravé l'interdiction de manifester place Taksim

Cette manifestation survient dans un contexte politique tendu, un mois après des élections municipales et alors que le président élu Recep Tayyip Erdogan conteste toujours le scrutin à Istanbul remporté par l'opposition. Le chef d'État turc demande son annulation pure et simple. "Je crois que nous sommes à un tournant, que le changement a commencé. Ce 1er mai va être encore plus beau", a ainsi déclaré à l'AFP Mustafa Comert, un partisan de l'opposition venu manifester à Bakirköy.





Ce 1er-Mai intervient également au moment où la Turquie traverse une période économique difficile, avec la première récession en 10 ans, une inflation à 20% et un taux de chômage en hausse. "On est inquiets, les gens n'arrivent plus à vivre avec le salaire minimum, c'est une période très difficile", indique Selma Ergün, elle aussi venue défiler à Bakirköy.