Turquie : la famille de Fabien Azoulay, détenu et torturé en prison, en appelle à l'Elysée

PRISON - Fabien Azoulay, un Français de 43 ans, est détenu depuis 2017 en Turquie où il avait acheté un produit illicite. Sa famille, inquiète concernant sa santé, réclame l'intervention des autorités françaises.

Un calvaire enduré à huis-clos, à des milliers de kilomètres de la France, depuis près de quatre ans. Tel est le quotidien de Fabien Azoulay, un Français de 43 ans détenu en Turquie. Son crime ? Avoir consommé un produit stimulant, dont il ignorait l'interdiction dans ce pays. Inquiets concernant sa santé physique autant que mentale, ses proches sont sortis de leur silence jeudi pour lancer un appel à Emmanuel Macron.

Le quotidien de cet homme a basculé en septembre 2017. À l'époque, celui qui vit entre la France et New York, où il tenait un spa, se rend à Istanbul. Il n'a prévu de rester qu'une poignée de jours, le temps de se faire poser des implants capillaires. Il en profite pour commander sur Internet du GBL, un produit chimique utilisé à l'origine comme solvant industriel et dont l'usage a été détourné ces dernières années comme excitant ou stimulant sexuel. En France, considéré comme proche du GHB (la "drogue du violeur"), il est interdit à la vente depuis 2011, car dangereux quand il est associé à l'alcool.

"Il a été violé, battu, brûlé"

En Turquie aussi, le produit est interdit. Sauf que Fabien Azoulay l'ignore. Quand il reçoit le GBL à son hôtel, il est immédiatement interpellé. Quelques semaines plus tard, il est condamné à 20 ans de prison. Sa peine est réduite en 2018 : ce sera finalement 16 ans et 8 mois. Depuis, il vit un enfer digne du film Midnight Express : détenu à Giresun, au bord de la mer noire, le Français voit défiler les journées, entre violences et isolement. Dans sa cellule, ils sont neuf à cohabiter, sans aucune intimité. "Il a été violé, battu, brûlé. Il est l’objet de vexations du fait de son orientation sexuelle, notamment de la part de détenus radicalisés. Il subit des scènes de conversion forcée à l’islam car il est de confession juive. Il en a perdu le sommeil", a commenté son avocat sur franceinfo. Selon ce dernier, un de ses codétenus a été condamné pour torture à son égard.

Pour joindre sa famille, Fabien Azoulay écrit des lettres. Sentant l'impasse dans laquelle il se trouve, ils ont décidé de rendre publique l'affaire, et en appelle à l'État. Si l'Elysée n'a fait aucun commentaire, notamment en raison du conflit ouvert entre Emmanuel Macron et son homologue Recep Tayyip Erdogan, le Quai d’Orsay, lui, assure ses services sont "pleinement mobilisés sur le sort de ce Français" et suivent "sa situation et sa demande de transfèrement". Un transfert qui devient urgent, selon la lettre envoyée à l'Elysée : "Fabien est désespéré et ses jours sont en danger".

