Turquie : le président Recep Tayyip Erdogan renonce à expulser dix diplomates occidentaux

Le rétropédalage de Recep Tayyip Erdogan. Le président turc a renoncé, lundi 25 octobre, à expulser dix ambassadeurs occidentaux dont il avait ordonné le départ après leur mobilisation en faveur d'un homme en prison. Pour le pouvoir turc, cette volte-face permet au pays d'éviter de se trouver diplomatiquement isolé, et encore plus affaibli économiquement.

Les diplomates ont "reculé" et "seront plus prudents à l'avenir", a déclaré le chef de l'État au terme d'une réunion de son gouvernement de plusieurs heures, dont le contenu n'a pas été dévoilé. Les dix ambassadeurs - États-Unis, Canada, France, Finlande, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège et Suède - s'étaient mobilisés en faveur du mécène et homme d'affaires Osman Kavala, emprisonné depuis quatre ans sans jugement.