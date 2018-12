Turquie : une passerelle s'effondre sur un train, sept morts et des dizaines de blessés

"Nos opérations de sauvetage se poursuivent, nous espérons que le nombre de morts n'augmentera pas". Le gouverneur d’Ankara Vasip Sahin est en deuil ce jeudi. En cause : un accident de train, qui s’est produit tôt ce matin, et au cours duquel quatre personnes ont été tuées et 43 autres blessées, a annoncé le gouvernorat dans un premier bilan, rapidement réévalué à sept morts.





Le train, qui reliait Ankara à Konya (centre), a percuté une locomotive qui effectuait des repérages sur les rails, a ajouté le gouverneur, lors d'une intervention télévisée sur place.