Twitter : qui est Parag Agrawal, "l'humble" successeur de Jack Dorsey ?

Né en Inde, Parag Agrawal a grandi à Bombay, avant d'être diplômé du Indian Institute of Technology. Il arrive aux États-Unis à 21 ans, en tant que doctorant. Très vite, le jeune homme se fait remarquer au cœur de la Silicon Valley. Il obtient une thèse à la prestigieuse université californienne de Stanford, puis fait ses armes au sein de prestigieuses sociétés : Microsoft, Yahoo et l'opérateur AT&T.

"Il est curieux, pointu, rationnel, créatif, exigeant et humble." Jack Dorsey n'a pas tari d'éloges quand il a évoqué son successeur à la tête de Twitter. Il faut dire que Parag Agrawal, 37 ans, dispose d'un joli CV. Mais aussi et surtout d'un parcours atypique.

Au moment où il rentre chez Twitter, en 2011, le réseau social n'est pas encore aussi connue qu'aujourd'hui. "J'ai rejoint l'entreprise quand nous étions moins de 1.000 employés", a-t-il écrit lundi dans une lettre ouverte adressée aux 5.500 employés. "J'ai vu les hauts et les bas, les défis et les obstacles, les victoires et les erreurs. (...) Il n'y a pas de limites à ce que nous pouvons accomplir ensemble."

En tant qu'ingénieur, Parag Agrawal va alors s'illustrer dans les mécanismes de croissance de l'audience. Il gravit les échelons un par un, devenant le directeur technologique en 2017, d'après la biographie publiée par le groupe. Puis il va diriger la petite équipe "Bluesky" ("ciel bleu"), chargée en 2019 d'inventer un nouveau protocole informatique qui favoriserait des conversations plus équilibrées, moins énervées. Parag Agrawal a aussi joué un rôle majeur dans le développement des technologies d'intelligence artificielle (IA) relatives à l'apprentissage automatisé des logiciels ("machine learning") pour la plateforme.

"Ma confiance en lui en tant que directeur général vient du plus profond de moi-même", a assuré Jack Dorsey dans la lettre où il a annoncé passer la main. Il y explique que la personnalité de Parag Agrawal a guidé son choix. "Parag a été impliqué dans chacune des décisions critiques prises pour transformer cette entreprise", a-t-il estimé. Avant de tresser une couronne de lauriers à son successeur : "Il dirige avec son cœur et son âme et j'apprends de lui tous les jours".