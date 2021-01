Twitter suspend définitivement le compte personnel de Donald Trump

"Après examen approfondi des tweets récents de @realDonaldTrump et du contexte actuel - notamment comment ils sont interprétés (...) - nous avons suspendu le compte indéfiniment à cause du risque de nouvelles incitations à la violence" de la part du président américain sortant, a expliqué dans un communiqué l'entreprise, naguère caisse de résonance du Trumpisme et outil sur lequel Donald Trump a bâti son ascension politique.

Le président sortant Donald Trump a accusé vendredi Twitter de "museler la liberté d'expression", après cette suspension. "Twitter est allé encore plus loin dans son musellement de la liberté d'expression, et ce soir, les employés de Twitter ont coordonné avec les démocrates et la gauche radicale le retrait de mon compte de leur plateforme, pour me faire taire moi - et VOUS, les 75.000.000 grands patriotes qui ont voté pour moi", a-t-il écrit depuis le compte de la présidence américaine (@POTUS).