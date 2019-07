UE/Mercosur : disparition de 92% des taxes sur les produits sud-américains importés

Au terme de 20 ans de négociations, un accord commercial a pu être signé entre l'Union européenne et le Mercosur (Argentine, Paraguay, Brésil et Uruguay). Cet accord va supprimer près de 92% des droits de douanes pour l'Europe. Ce qui lui permettra de réaliser de gros bénéfices, notamment avec la fin des taxes sur divers produits tels que les voitures, les vins et spiritueux, les produits pharmaceutiques... Cet accord est-il totalement bénéfique à l'UE ? Quand entrera-t-il en vigueur ?



Ce mardi 2 juillet 2019, Claire Fournier, dans sa chronique "Le chiffre éco", nous parle de l'accord conclu entre l'UE et le Mercosur. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 02/07/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.