Ukraine : comprendre la crise entre la Russie et les Occidentaux

Comme un air de guerre froide souffle au-dessus de l'Ukraine. Déjà à couteaux tirés depuis l'annexion de la Crimée en 2014, les relations entre les Occidentaux et la Russie se sont tendues ces dernières semaines. En cause : une potentielle invasion russe, redoutée par Washington malgré les démentis de Moscou qui, de son côté, chercher à limiter l'influence de l'Otan dans sa sphère d'influence. Récit d'une crise diplomatique majeure entre deux camps que tout oppose.

Déjà latente depuis la guerre dans l'Est de l'Ukraine en 2014 avec des séparatistes prorusses (plus de 13.000 morts), le face à face a repris de plus belle en novembre 2021 : devant des mouvements de troupes "inhabituels" à la frontière ukrainienne, Washington demande des comptes à Moscou. Les Etats-Unis se méfient, notamment car, depuis le mois d'avril, la Russie a déjà massé environ 100.000 militaires à la frontière, nourrissant de premières craintes d'invasion. L'Otan, l'UE, Paris et Berlin mettent en garde Moscou contre toute nouvelle "action agressive".

Le président russe Vladimir Poutine, lui, nie, et accuse en retour les Occidentaux d'exacerber les tensions "en livrant des armes modernes à Kiev et en menant des exercices militaires provocants" en mer Noire et près de la frontière.