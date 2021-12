Joe Biden promet "un ensemble d'initiatives" pour dissuader Moscou d'envahir l'Ukraine

Le locataire de la Maison Blanche l'a promis lors d'un discours ce vendredi : "Je suis en train de préparer ce qui sera, je crois, l'ensemble d'initiatives le plus complet et le plus pertinent qui soit pour rendre très, très difficile à M. Poutine de faire ce que les gens craignent qu'il fasse". Cette menace n'a pas besoin d'être nommée par le président américain : c'est celle d'une invasion de l'Ukraine par la Russie, sept ans après l'annexion de la Crimée et la prise de contrôle d'une partie de l'est du pays par des milices séparatistes pro-russes.