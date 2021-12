Ukraine : la Russie préparerait une offensive impliquant jusqu'à 175.000 hommes

Pour apaiser la situation, Moscou réclame des "garanties sécuritaires" et notamment l'assurance que l'Otan ne va pas continuer à s'étendre vers l'est, en particulier avec une adhésion de l'Ukraine. Un projet d'adhésion formellement sur la table depuis 2008 et auquel Kiev refuse catégoriquement de renoncer.

Or, s'il affiche régulièrement sa fermeté contre la Russie et a promis à Kiev de soutenir sa "souveraineté" et son "intégrité territoriale", Joe Biden ne s'est guère avancé sur ce dossier brûlant de l'adhésion à l'Otan. Le président américain a aussi pu se montrer pragmatique, donnant ainsi son aval à un projet de gazoduc cher à Moscou et qui exaspère l'Ukraine. L'exercice diplomatique promet donc d'être délicat pour Joe Biden.