Ukraine : les troupes russes postées à la frontière se retirent, assure Moscou Près de 10.000 soldats se seraient retirés. − HANDOUT / SATELLITE IMAGE ©2021 MAXAR TECHNOLOGIES / AFP

FRICTIONS - La Russie a annoncé qu'à l'issue d'un mois d'entraînement, elle allait rapatrier 10.000 de ses soldats, postés notamment à proximité de la frontière ukrainienne. En toile de fond, la crainte d'une intervention militaire demeure.

Un signe de désescalade ? Alors qu'ils étaient postés depuis plus d'un mois dans le sud de la Russie, en particulier à proximité de la frontière avec l'Ukraine, ce sont plus de 10.000 militaires russes qui effectuent un retour dans leurs bases respectives, a indiqué Moscou ce samedi. La fin d'une série d'exercices, dixit les autorités russes, qui ont causés d'importantes tensions et entretenu la crainte d'une intervention armée en Ukraine.

La région au cœur de tensions depuis 2014

Le ministère de la Défense russe a évoqué des manœuvres "d'entraînement au combat" ayant eu lieu simultanément au sein de plusieurs camps militaires, que ce soit dans les régions russes de Volgograd, de Rostov, de Krasnodar ainsi que dans la Crimée annexée. Des zones situées non loin de l'Ukraine voisine. Moscou a ajouté que d'autres exercices avaient été conduits dans des territoires plus éloignés de la frontière, en particulier dans les régions de Stavoropol, d'Astrakhan, du Caucase nord, mais aussi en Arménie, en Abkhazie et en Ossétie du Sud. Il n'est toutefois pas fait mentions des bases vers lesquelles se sont retirés les soldats impliqués dans ces exercices. Tout au plus les autorités russes ont-elles indiqué qu'afin "d'assurer un état d'alerte élevé pendant les fêtes de fin d'année sur les sites militaires du district militaire Sud, des unités de garde, des renforts et des forces seront affectés pour faire face à d'éventuelles situations d'urgence".

En vidéo REPORTAGE - Face à la menace russe, l'Ukraine creuse des tranchées

Ces annonces s'inscrivent dans un contexte de tensions exacerbées, la Russie se voyant depuis plus d'un mois accusée par les Occidentaux d'avoir concentré des dizaines de milliers de soldats à proximité de la frontière ukrainienne. Avec le spectre d'une potentielle intervention militaire visant Kiev en toile de fond. Se défendant de toute intention belliqueuse, Moscou soutient de son côté être menacée par des "provocations", tant de la part de Kiev que de l'Otan. La Russie exige ainsi que l'Alliance transatlantique s'engage à ne pas s'élargir au sein de l'ex-URSS. Des questions sources de tensions et qui vont être au menu de futures négociations russo-américaines prévues en janvier.

Cette présence militaire russe non loin de l'Ukraine n'a fait que raviver des tensions déjà majeures entre Kiev et Moscou. La conséquence de l'annexion en 2014 par la Russie de la péninsule ukrainienne de Crimée, marquée par le début d'une guerre entre les troupes ukrainiennes et des forces séparatistes favorables au Kremlin, dans l'Est du pays. Si la crainte d'une escalade se faisait récemment ressentir, le secrétaire du Conseil de sécurité national ukrainien, Oleksiy Danilov, avait cette semaine minimisé les risques dans un échange avec l'AFP. Pour étayer ses propos, il indiquait ainsi que le nombre de soldats russes en poste à proximité de l'Ukraine n'avait que peu augmenté, avec un passage de 93.000 militaires courant octobre, à environ 104.000 actuellement.

La rédaction de LCI, avec AFP

