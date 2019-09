Un ambassadeur du tourisme brésilien, légende du MMA, menace Emmanuel Macron de lui "tordre le cou"

MENACE - Dans une vidéo postée sur Twitter le 31 août dernier, un proche de Jair Bolsonaro, Renzo Gracie, ambassadeur du tourisme brésilien et grand champion de Jiu-Jitsu brésilien et de MMA, a menacé de "tordre le cou" du président français Emmanuel Macron.

Dans une intervention longue de 22 secondes, le proche du chef de l'Etat brésilien s'adresse directement à Emmanuel Macron, le qualifiant notamment de "poulette" : "Macron ... Pardon, Micron, Micron. Mec, tu parles mal de mon pays. Le seul feu qu'il reste est dans le cœur des Brésiliens et de notre président, espèce de clown. Viens ici, on va te tordre le cou, ton cou de poulette. Tu ne me fais pas peur."

Star du Jiu-Jitsu brésilien - créé et développé par sa famille - légende du Mixed Martial Arts, Renzo Gracie a également fait dans l'injure homophobe : "Bien sûr, beaucoup vont être étonnés et penser que je l’ai traité de poulette parce que sa virilité est douteuse, mais non. J’ai rencontré beaucoup d’hommes gays plus masculins que cet imbécile."

Avant d'ajouter : "Je vais te poser une question : sa femme, elle est belle ou moche ? Vous coucheriez avec elle ? (...) Le fait qu’il couche avec un dragon ne fait pas de lui un spécialiste en incendie. Elle est moche, mec."

Après les moqueries sexistes de Jair Bolsonaro à l'égard de Brigitte Macron, le président de la République devrait apprécier...