Un Américain soupçonné d'être un tueur en série arrêté : il repérait ses victimes sur Tinder

D'après la police, la liste de ses victimes pourrait être plus longue. Le suspect est notamment soupçonné du viol d'une jeune femme de 23 ans à Brooklyn, le 17 juillet dernier. Toujours selon le même procédé, Drayton avait rencontré la jeune femme sur Tinder. Quelques heures plus tard, les deux jeunes se sont rencontrés. Devant le refus de la jeune femme d'avoir une relation sexuelle, le jeune homme l'aurait battu et violé.





Danueal Drayton a un lourd passif avec la justice, de son pays. Entre 2011 et 2018, il a été arrêté cinq fois chez lui, dans le Connecticut pour avoir notamment étranglé une personne. Le 30 juin dernier, il a été arrêté à New York pour avoir été violent avec sa petite amie. Après une dispute, il l'avait harcelé et frappé. Un juge avait ordonné sa remise en liberté.