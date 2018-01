Un Américain remporte 570 millions de dollars à la loterie du Powerball

Les 570 millions de dollars de la cagnotte du Powerball (soit près de 475 millions d’euros) ont trouvé preneur ce dimanche. Un habitant du New Hampshire, dont l'identité n'a pas été dévoilée, a été le seul à trouver les six bons numéros (12, 29, 30, 33, 61 et Powerball 26). Si l’heureux gagnant décide de retirer en une seule fois la somme, il lui restera au moins 300 millions de dollars, soit 250 millions d’euros, en espèces. Il peut sinon choisir de recevoir l’argent en 30 payements annuels.