Un Américain s'évanouit au volant après avoir porté un masque plusieurs heures : que sait-on des faits ?

Le fait de revêtir durant de longues heures un masque peut-il causer un danger ? Des internautes, visiblement inquiets à l'approche du déconfinement, ont relayé en ligne un article publié par le site Turbo, spécialisé dans l'actualité automobile. Fin avril, il expliquait en effet qu'un automobiliste américain résidant dans le New Jersey s'était évanoui au volant de son véhicule, finissant sa course dans un pylône électrique.

Lors de leur enquête, les forces de l'ordre ont constaté que le conducteur portait sur lui "depuis plusieurs heures un masque de type N95, l'équivalent outre-Atlantique de nos FFP2. Ces modèles, très filtrants, sont connus pour rendre plus difficile la respiration, même s'ils apportent une sécurité supplémentaire et sont ainsi recommandés aux soignants.

Cet accident doit-il nous alerter ? Pas vraiment, d'autant qu'il s'agit "vraisemblablement d’un cas isolé, et il est possible que d’autres causes soient à l’origine de la syncope". Etant donné que les masques chirurgicaux ou en tissu permettent une respiration plus facile et une plus grande circulation de l'air, il ne faudrait pas que ces faits survenus aux Etats-Unis dissuadent de porter des masques. C'est ce qu'a rappelé la police aux Etats-Unis, en insistant sur leur utilisé pour tous dans l'espace public.