Un an à la Maison Blanche : avec Donald Trump, le racisme a-t-il augmenté aux Etats-Unis ?

"Ses discours ne sont pas que des mots, ils produisent des effets", estimait Marie-Cécile Naves. Aux yeux de la cofondatrice du site chronik.fr, la politique du 45e Commander in chief marque "un recul pour les plus faibles et pour les populations ayant toujours dû se battre pour acquérir ou défendre leurs droits".





"L’année s’est poursuivie dans la continuité de celle de la campagne présidentielle avec un approfondissement des tensions sociales et raciales", jugeait pour sa part, toujours en novembre, l'historien Corentin Sellin, chercheur à l’Ifri. "Les Etats-Unis sont un pays sous tension, ce qui était, il faut le reconnaître, déjà le cas avant Trump. Ces phénomènes dépassent donc sa seule personnalité, même si, on l’a vu, il a l’habitude de jouer avec des allumettes au-dessus d’un bidon d’essence et parfois d’en jeter une dedans." Sans parler de du controversé décret anti-immigration (plusieurs fois retoqué en justice mais partiellement validé par la Cour suprême) ou la construction du mur à la frontière mexicaine, la radicalité et l’imprévisibilité du chef de l’Etat ont-elles attisé un feu déjà brûlant ? Preuve d’une recrudescence au moins générale des tensions, les crimes haineux – souvent motivés par la race, la religion, l’orientation sexuelle, etc. – ont augmenté de 5% entre la fin du mandat d’Obama et le début de l’ère Trump, selon une étude révélée au mois d’août par le Huffington Post.