Un an de Trump : la 2e "Marche des femmes" placée sous le signe du "pouvoir dans les urnes" en vue des mid-terms

Si les chiffres demeurent pour le moment officieux, selon l'AFP, les manifestants semblaient se chiffrer en centaines de milliers dans plus de 200 villes aux Etats-Unis. A Los Angeles, deuxième ville du pays et fief démocrate comme New York et Chicago, les organisateurs revendiquaient même 400.000 participants. A New York, justement, une foule féminine et bariolée a défilé sur une vingtaine de patés de maisons, entre Central Park et le Trump International Hotel, l'un des établissements de l'empire du président américain. A New York, des célébrités comme l'actrice Whoopi Goldberg sont montées à la tribune et dans l'Utah, c'est Jane Fonda qui a fait un discours.





Mais la politique anti-Trump et l'inscription sur les listes électorales n'étaient pas les seules revendications. Sur les panneaux des manifestants et dans les discours des organisateurs, de multiples faits, révélaient leurs frustrations : de l'immigration en passant par l'égalité femmes-hommes et les accusations d'incompétence de l'administration Trump... Beaucoup faisaient d'ailleurs référence au mouvement anti-harcèlement #MeToo, qui a fait tomber de leur piédestal des dizaines de personnalités, accusées de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle ou de viol.