Un anniversaire en famille pour Élisabeth II

Ils rentraient tout juste de leur lune de miel. Le prince Harry et Meghan Markle ont vécu ce samedi 9 juin 2018 un grand moment à Londres. C'était pourtant la célébration officielle de l'anniversaire de la reine avec le fameux "Trooping the colour". Seulement, cette occasion a vu la première apparition des jeunes mariés au balcon de Buckingham Palace.



