Un attentat kamikaze lors d’un mariage fait 63 morts à Kaboul

Pour l'heure, aucun des groupes terroristes qui sévissent dans la région n’ont revendiqué cette attaque. Du côté des talibans, en pleine guerre d'insurrection depuis qu'ils ont été chassés du pouvoir en 2001, on ni toute implication. Sur Twitter, deux porte-paroles ont ainsi écrit que commettre des assassinats "délibérés et brutaux" contre des femmes et des enfants "n'ont aucune justification". Du côté du groupe Etat islamique, c’est silence radio. Des propos qui n’ont pas satisfait le président afghan, Ashraf Ghani, pour qui les talibans "ne peuvent s'exonérer de tout blâme car ils servent de plate-forme aux terroristes".





Mais la situation devrait pouvoir s’améliorer dans les années à venir, la population espérant un accord imminent entre Etats-Unis et talibans. Celui-ci ouvrirait la voie à des négociations de paix entre le gouvernement afghan et le groupe insurgé. En attendant, la violence a redoublé dans ce pays, avec plus de 1.500 civils tués ou blessés à travers le pays ce mois-ci, d’après le relevé de l’ONU.