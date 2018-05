Un bébé prénommé "Miracle" naît sur un bateau de sauvetage de migrants

Il s'appelle "Miracle", il pèse 2,8 kilos et il porte très bien son nom. Ce bébé est né samedi à bord de l'"Aquarius", un bateau de l'ONG SOS Méditerranée, qui venait de secourir en mer 69 personnes, dont une femme enceinte sur le point d'accoucher. Celle-ci a ensuite donné naissance à un petit garçon. "La mère et l'enfant, qui a été prénommé 'Miracle', se portent bien", a indiqué l'ONG, qui précise que c'est le sixième enfant à naître à bord du navire, et le premier en 2018.