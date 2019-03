Crash d'un Boeing 737 de la compagnie Ethiopian Airlines avec 157 personnes à bord

Le vol devait relier la capitale de l'Ethiopie, Addis Abeba, à celle du Kenya, Nairobi. Dimanche matin, un Boeing 737 de la compagnie Ethiopian Airlines s'est écrasé quelques minutes après son décollage, pour une raison encore inconnue. A son bord, 149 passagers et huit membres d'équipage.





Dans un communiqué, la compagnie précise que l'avion a décollé à 8h38 et que six minutes plus tard, le contact avec l'appareil a été perdu. Pour le moment, elle n'a aucune information sur la situation des passagers à bord. Des secours se rendent sur les lieux du drame.