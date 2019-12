Un bus tombe dans un ravin en Tunisie : le bilan passe à 26 morts

Le ministère de l'Intérieur a précisé sur son compte Facebook que le bus, appartenant à une compagnie privée, a chuté dans le ravin "après avoir franchi une barrière en fer". Tous les blessés ont été transportés dans les hôpitaux de la zone, dans les secteurs d'Amdoun et de Béja, a-t-il ajouté. S'exprimant auprès d'une radio locale privée, le ministre du Tourisme René Trabelsi a présenté ses condoléances aux familles des victimes, évoquant un "accident malheureux dans une zone difficile". Selon le ministre, le bus est sorti de la route et a chuté dans "un mauvais virage", où ont déjà eu lieu plusieurs accidents mortels. De quoi susciter l'ire de nombreux internautes, dénonçant "les routes de la mort" dans le pays.

Un accident dramatique, dimanche 1er décembre, dans le nord de la Tunisie. Un bus de tourisme circulant entre Tunis et la région montagneuse d'Aïn Draham a chuté dans un ravin, tuant 26 personnes et en blessant 17 autres, selon un nouveau bilan délivré par le ministère de la Santé, dans la soirée. Le bus transportait au total 43 personnes, toutes de nationalité tunisienne.

"Les opérations de sauvetage ont été lancées par les unités de protection civile et les structures de santé publique", a également indiqué le ministère de l'Intérieur, qui a ouvert une "cellule de crise" pour coordonner les services.

Selon des médias tunisiens, les personnes circulant à bord du car étaient des jeunes adultes partis en excursion. Les images de l'accident ont circulé sur des sites internet de radios privées et ont été largement partagées sur les réseaux sociaux, montrant des cadavres jonchant le sol et un bus déchiqueté. Le président nouvellement élu Kai Saied et le Premier ministre sortant Youssef Chahed se sont rendus sur place.

La région montagneuse d'Aïn Draham, proche la frontière algérienne, est un lieu de villégiature apprécié des Tunisiens, qui s'y rendent nombreux en cette période de l'année pour le week-end. Nombre d'infrastructures y sont toutefois déficientes. La mortalité routière en Tunisie est la plus élevée en Afrique du Nord après la Libye, avec plus de 24 tués pour 100.000 habitants, selon l'OMS.