Opération Barkhane : militaires et en couple, ils se retrouvent pour la première fois ensemble sur le terrain

Les deux tourtereaux se sont rencontrés lors de leur formation militaire en France en 2010. Mais pour la première fois, en cette fin d'année marquée par la pandémie, ils partagent une mission commune à l'étranger. C'est au Mali, dans le cadre de la mission Barkhane, qu'ils travaillent à quelques mètres l'un de l'autre. Leurs missions respectives au Sahel sont cependant différentes, bien que tout aussi dangereuses.

À tout juste 32 ans, la capitaine supervise vingt-deux mécaniciens et se charge de la certification des hélicoptères aptes à voler. "Dès l'instant où ils ont été mis en maintenance, ils sont sous ma responsabilité", précise-t-elle sur TF1. "Je suis extrêmement fier de ce qu'elle fait. Je ne suis pas certain que j'en serai capable. C'est un métier difficile", confie son mari, admiratif.

Quant à lui, sa profession n'est pas non plus des plus faciles. "En cinq minutes on est dans la machine, en dix minutes on décolle", explique le pilote expérimenté. Lorsqu'il quitte la terre ferme, Lucie est souvent aux premières loges. Et cela ne va pas sans inquiétudes pour celle qui reste clouée au sol. "Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'appréhensions. Certes, ce n'est pas quelque chose auquel je pense tout le temps. Je ne me lève pas le matin en me demandant s'il va lui arriver quelque chose. Mais c'est vrai que ça reste dans un petit coin de ma tête. Je veille toujours à ce qu'il soit bien reposé."