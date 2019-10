Un deuxième lanceur d’alerte se révèle contre Trump dans l’affaire ukrainienne

IMPEACHMENT - Un nouveau lanceur d'alerte se dit prêt à témoigner sur le président américain. Donald Trump est visé par une enquête parlementaire en vue d'une éventuelle procédure de destitution.

Un deuxième lanceur d'alerte est sorti du silence pour livrer des informations sur l'affaire ukrainienne à l'origine

d'une procédure de destitution contre Donald Trump, aggravant encore la crise sans précédent que traverse le président américain.

"Je peux confirmer les informations concernant un second lanceur d'alerte défendu par notre équipe juridique", a déclaré dimanche sur Twitter l'avocat Mark Zaid. Cet agent des services de renseignement reste anonyme et l'on ignore s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Il ou elle a "également fait une déposition protégée par la loi et ne peut pas subir de représailles", a dit l'avocat. "Ce lanceur d'alerte a des informations de première main", a-t-il ajouté.