Un évêque italien présente ses excuses après avoir nié l’existence du Père Noël face à des enfants

Ne s’attaque pas au Père Noël qui veut. Face au tollé suscité, et repris immédiatement sur les réseaux sociaux, le diocèse de Notto a finalement dû s'excuser dans un communiqué sur Facebook. "Tout d'abord, au nom de l'évêque, j'exprime mes regrets pour cette déclaration qui a déçu les enfants, et je tiens à préciser que ce n'était pas du tout l'intention de M. Staglianò", indique l'attaché de presse de Staglianò, le père Alessandro Paolini.

L'objectif de l'évêque était de "réfléchir sur le sens de Noël et des belles traditions qui l'accompagnent avec une plus grande conscience et de regagner la beauté d'un Noël désormais de plus en plus 'commercial' et 'déchristianisé'", tentent de justifier les deux hommes d'Église, déplorant un Noël moins chrétien.