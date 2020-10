Un Français condamné pour viol figure parmi les fugitifs les plus recherchés d'Europe

Malgré son état de faiblesse, la victime se confie à son fils et va porter plainte peu de temps après. La police stéphanoise se met immédiatement à sa recherche. Un ADN est retrouvé sur une serviette de la salle de bain, mais il ne correspond à aucune personne de leur fichier. L’enquête patine : les caméras de vidéosurveillance ne donnent rien, la description de l’individu par la victime est confuse et il n’y a aucun voisin aux alentours pour fournir des éléments aux enquêteurs.

En 2012, rebondissement. L’ADN "matche" enfin. Retrouvé dans la salle de bain de la victime, celui-ci correspond à celui d’un homme mis en cause dans une affaire de violence conjugale sur sa compagne. Il s’agit de François di Pasquali, un Français d’origine italienne né en 1972. Interpellé en juin 2012, il reconnait en garde à vue avoir eu une relation sexuelle avec l’octogénaire, mais dit "avoir cédé à ses avances".

Mis en examen pour viol et placé en détention provisoire, l’homme sera finalement libéré sous contrôle judiciaire en janvier 2013. Il tente de multiples recours judiciaires avant qu’un procès ne soit programmé le 10 juin 2016. Mais le jour de l’ouverture, François di Pasquali ne se rend pas à sa convocation au tribunal. Ni les jours qui suivront. Il sera finalement condamné en son absence à 10 ans de prison de ferme.

La police se lance évidemment à sa poursuite, mais le coupable a disparu des radars, et n’a pas réapparu depuis. Avec cette campagne d’Europol, la Brigade nationale de recherche des fugitifs espère pouvoir avancer. "L’objectif de ce 'Most Wanted' est de pouvoir recueillir des témoignages de personnes qui auraient pu croiser sa route, en France ou en Europe. On sait que c’est quelqu’un qui a des attaches à l’étranger, notamment en Italie. On ne disparaît pas comme ça, on a forcément de nouvelles attaches, de nouvelles sources de revenus, peut-être même une nouvelle famille", explique Jacques Croly-Labourdette, patron de la BNRF.