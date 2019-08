Un Français tué par un grizzli au Canada

Avant de partir, un appel au financement participatif avait été lancé pour permettre ce voyage. L'objectif était d'enregistrer des sons dans la nature sauvage et l'excursion devait durer une trentaine de jours, jusqu'en septembre.





Le 7 août, Julien Gauthier publiait un dernier post sur sa page Facebook, un texte qui sonne comme un funeste présage après le drame : " Quelques nouvelles de notre expédition (...) après déjà 5 jours de canoë et de camping sauvage (dont 3 sans avoir croisé âme qui vive... à part 4 ours, quantité d’oiseaux en tous genres, et une trace de loup qui est apparue pendant la nuit 20 mètres en dessous de la tente! ) Ce soir c’est repos bien mérité ".